La protezione civile arriva nelle scuole: “frequenza classi e corsi fondamentale per coscienza civica dei più giovani”

StrettoWeb

Anche quest’anno gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione troveranno nei loro programmi scolastici la formazione di base in materia di protezione civile nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Come previsto dalla Legge 92/2019 e dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica approvate nei giorni scorsi dal ministro dell’istruzione e del merito, fa sapere la Protezione civile, “l’obiettivo è quello di far comprendere l’azione della protezione civile nella prevenzione dei rischi, le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio. Si tratta di un progetto importante su cui il Dipartimento della Protezione civile intende investire sempre di più“.

“Faccio gli auguri ai docenti e agli studenti che in questi giorni hanno iniziato il nuovo anno scolastico – afferma il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano – con la speranza che si appassionino ai temi legati alla prevenzione e alla cultura di protezione civile. Dobbiamo aiutare le nuove generazioni a formarsi per diventare non solo cittadini responsabili ma anche consapevoli dei rischi che caratterizzano il nostro Paese. Su questo fronte il ruolo della scuola è fondamentale e noi saremo sempre disponibili a collaborare e attivare nuovi progetti ed iniziative”.

Sul sito internet del Dipartimento è disponibile il sussidio destinato ai docenti per la programmazione delle attività didattiche legate alla formazione di base in materia di protezione civile. Il testo affronta un ampio ventaglio di tematiche, da quelle storiche a quelle scientifiche, da quelle sociali a quelle normative e offre immagini, foto, tabelle, link e riferimenti bibliografici scolastici che possono essere utili per arricchire l’offerta formativa e approfondire i diversi ambiti di attenzione del Servizio nazionale della Protezione civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.