I progetti dei porti di Messina, Reggio Calabria, Milazzo, Villa San Giovanni e Saline Joniche ottengono un prestigioso riconoscimento

Il 18 settembre scorso a Ferrara è stato assegnato un importante riconoscimento all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto. Il Comitato tecnico-scientifico di RemTech-Coast ha, infatti, considerato particolarmente significativo in termini di progettualità verso la transizione ecologica ed energetica il contributo trasmesso dall’Ente e ha deciso di assegnargli lo Smart Port Award nell’ambito degli Stati Generali degli Smart Ports.

Gli interventi e le attività programmate dall’AdSP dello Stretto che hanno consentito di ottenere il prestigioso premio in quanto mirate a ridurre l’impatto ambientale sulle città e incentrate su una transizione green dei porti di competenza sono:

– porto di Messina: cofinanziamento di € 32.000.000 di euro per la realizzazione del porto di Tremestieri che delocalizzerà fuori dal centro cittadino il traffico del gommato pesante diretto agli imbarchi dei traghetti per l’attraversamento dello Stretto.

– porto di Milazzo: realizzazione del nuovo Pontile industriale in località Giammoro, opera del valore di oltre € 25.000.000 di euro, che potrà consentire di delocalizzare parte dei traffici commerciali fuori dal centro abitato.

– porto di Villa San Giovanni: previsione nei documenti di programmazione dell’Ente dello spostamento del gommato pesante e leggero a sud degli attuali approdi con delocalizzazione fuori dalla città dell’intero traffico gommato.

– porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria: progettazione esecutiva del cold ironing per l’alimentazione elettrica delle navi da crociera e dei mezzi veloci che contribuirà a ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto delle navi in sosta nei porti circoscrizionali. Tale intervento, del valore pari ad € 23.225.370,51 è finanziato per € 20.000.000,00 con risorse del piano nazionale complementare al PNRR e per € 3.225.370,51 con fondi propri dell’Ente, ed è già stato aggiudicato a primarie Società del settore che stanno provvedendo alla realizzazione.

– Porto di Saline Joniche: intervento di parziale ripristino dell’accessibilità del porto, di costo pari a circa € 12.000.000, al fine di intraprendere un percorso di rifunzionalizzazione della intera infrastruttura portuale, chiusa al traffico marittimo ormai da oltre dieci anni a causa di rilevanti fenomeni di insabbiamento e fortemente danneggiata a causa di violente mareggiate. La realizzazione del progetto dell’AdSP mira a poter decommercializzare in parte il Porto di Reggio Calabria per decrementare l’impatto dei traffici sulla città.

Il Commissario Straordinario Amm. Antonio Ranieri, soddisfatto per l’importante riconoscimento ricevuto dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha dichiarato: “La nostra AdSP continua a portare avanti, con tenacia e pieno coinvolgimento, tutte le attività e la programmazione mirate alla trasformazione green dei porti di propria competenza, e intendiamo continuare ad impegnarci attivamente per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle comunità delle nostre città-porto”.

