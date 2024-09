Il primo video social di Giusi Princi: “torno da Bruxelles dopo una settimana con importanti dossier”

StrettoWeb

Giusi Princi ha fatto il suo ingresso sui social solo pochi giorni fa e oggi tramite un Reels ha informato i fan delle attività che magistralmente sta svolgendo con impegno e dedizione presso il Parlamento Europeo a Bruxelles dopo l’elezione di appena 3 mesi fa.

Nel video che ha pubblicato sui social ha trasmesso ai fan un messaggio importante su ciò che bolle in pentola in queste ore affermando: “sono a Bruxelles e sto prendendo l’areo per tornare nella mia Calabria. E’ stata una settimana intensa con tanti dossier importanti, tante riunioni in vista della sessione plenaria che si terrà a Strasburgo la prossima settimana. Si sta lavorando sempre di più per portare la voce dei nostri territori in Europa“.

