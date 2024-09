Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Sabato 14 Settembre si preannunciano caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che varierà dal 49% al 96% nel corso della giornata. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 38,6 km/h durante le ore notturne. Le precipitazioni saranno diffuse, con piogge che si intensificheranno nella notte e proseguiranno fino al pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore. La velocità del vento si manterrà su valori elevati, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 17°C, mentre l’umidità sarà alta, superando il 70%. I venti, sempre da Ovest, si presenteranno come una brezza tesa, contribuendo a un clima fresco e umido.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera attenuazione delle piogge, che si presenteranno come piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C, ma il clima rimarrà umido e ventoso. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una percentuale che potrà arrivare fino al 71%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge riprenderanno, con intensità leggera, e le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare con una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Domenica, quando le piogge dovrebbero diminuire, lasciando spazio a schiarite. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare il clima umido e ventoso.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18° perc. +17.5° 0.18 mm 35.3 O max 45.8 Ponente 61 % 1011 hPa 5 pioggia moderata +16.4° perc. +16.2° 1.07 mm 27.1 ONO max 38.2 Maestrale 78 % 1011 hPa 8 pioggia moderata +17° perc. +16.8° 1.05 mm 24.3 ONO max 31.6 Maestrale 76 % 1012 hPa 11 pioggia moderata +17.5° perc. +17.2° 1.04 mm 24.8 O max 30.6 Ponente 72 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +18.1° perc. +17.7° 0.7 mm 25.6 ONO max 34.1 Maestrale 66 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +17.4° perc. +16.8° 0.13 mm 23 ONO max 33.6 Maestrale 65 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +16.6° perc. +16° 0.32 mm 20.4 NO max 32.1 Maestrale 64 % 1014 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° prob. 32 % 10.4 N max 15.6 Tramontana 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:01

