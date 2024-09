Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 23°C, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da direzioni nordiche.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,2°C, con una leggera brezza da sud-sud ovest. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Alle 08:00, la temperatura salirà a 21,2°C, mentre il cielo sarà coperto al 99%. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23°C entro le 10:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 6 km/h. La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.1 SSE max 5.3 Scirocco 85 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 3.7 ESE max 4.5 Scirocco 68 % 1017 hPa 8 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 3.1 N max 7.5 Tramontana 53 % 1018 hPa 11 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 9.8 NO max 13 Maestrale 49 % 1018 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° prob. 7 % 4.2 NNO max 7.4 Maestrale 53 % 1017 hPa 17 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 7 % 4.4 NNE max 5.3 Grecale 62 % 1018 hPa 20 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° Assenti 3 SSE max 4.1 Scirocco 58 % 1018 hPa 23 poche nuvole +18.3° perc. +17.8° Assenti 2.1 SSE max 3.6 Scirocco 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:43

