Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C durante le ore più calde, mentre le condizioni di umidità si attesteranno su valori elevati, intorno al 70%. I venti soffieranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 33,1 km/h.

Nella notte, le prime ore del giorno si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’80%. La temperatura si aggirerà attorno ai 15,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti provenienti da Ovest-Nord Ovest si muoveranno a una velocità di circa 21,4 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 37%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. Le precipitazioni, seppur leggere, si registreranno con una frequenza costante.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione delle precipitazioni, con un passaggio a nubi sparse verso le ore 16:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 19°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti, sempre da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 95%. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 16°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 66%, e i venti si faranno più leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nei prossimi giorni non promettono significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.64 mm 14.2 NO max 20.9 Maestrale 73 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +15.2° perc. +14.7° 0.38 mm 12.6 O max 19.4 Ponente 75 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +18.6° perc. +18.1° 0.3 mm 18 NO max 24.9 Maestrale 62 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.21 mm 20.9 ONO max 30.2 Maestrale 59 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.19 mm 24 ONO max 31.5 Maestrale 58 % 1013 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 26 % 19.1 NO max 28.3 Maestrale 61 % 1014 hPa 20 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° prob. 13 % 5.8 NO max 9.6 Maestrale 63 % 1014 hPa 23 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 14 % 2.8 ONO max 9.1 Maestrale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.