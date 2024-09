Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

StrettoWeb

Nella giornata di Giovedì 26 Settembre, Vibo Valentia si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C nelle ore centrali, con una leggera diminuzione verso la sera. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni meridionali e sud-occidentali, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 52% e il 71%.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, mentre la velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, con una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori tra il 9% e il 24%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente. L’umidità si manterrà attorno al 69%, e i venti saranno ancora leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e umidità, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:41

