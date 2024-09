Previsioni Meteo, ultimi tre giorni d’estate in Calabria e Sicilia: da lunedì cambia tutto

StrettoWeb

E’ tornato a splendere il sole in Calabria e Sicilia dopo il maltempo di ieri: il clima è mite, soleggiato, con temperature ancora estive. A Messina abbiamo +32°C come a Siracusa, a Reggio Calabria la temperatura attuale è di +30°C, ma le città più calde al momento sono Palermo e Catania con +35°C, Trapani con +34°C e Cosenza con +33°C. Questo clima estivo durerà altri tre giorni: venerdì, sabato e domenica. Sarà probabilmente l’ultimo canto del cigno per l’estate 2024, ormai ai titoli di coda.

L’instabilità che da oltre due settimane caratterizza il clima di Calabria e Sicilia, infatti, diventerà maltempo vero, serio, strutturato e soprattutto accompagnato da un brusco calo termico, a partire da lunedì 9 settembre. Le piogge e i temporali non saranno più localizzati, sparsi a macchia di leopardo, alternati ad ampie schiarite e con temperature elevate, come ad esempio quelli che ieri hanno colpito lo Stretto di Messina. Stavolta il maltempo sarà costante, intenso, duraturo e persistente, con un calo termico importante che manterrà le temperature su valori tipicamente autunnali per tutta la prossima settimana.

