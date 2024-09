Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani sabato 7 settembre

StrettoWeb

Sabato 7 Settembre a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con cielo che si presenterà sereno a partire dalla sera. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 26,7°C e i 31,2°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente superiore, arrivando fino a 34°C.

Durante la mattina il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saranno in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 30,6°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 10,3km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’84%. Le temperature massime si attesteranno sui 30°C con una temperatura percepita di 33,1°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 14,3km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 62%.

In serata il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 27,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 19,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Trapani indicano una giornata con un inizio nuvoloso che darà gradualmente spazio a schiarite nel corso della giornata, con cielo sereno in serata. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +26.8° perc. +28.2° Assenti 12.7 SSE max 16.2 Scirocco 66 % 1013 hPa 5 nubi sparse +26.7° perc. +27.9° Assenti 12.1 ESE max 14.4 Scirocco 63 % 1013 hPa 8 cielo coperto +29.2° perc. +30.5° Assenti 9.1 ESE max 11.6 Scirocco 54 % 1014 hPa 11 cielo coperto +30.5° perc. +32.9° Assenti 12.3 N max 12.2 Tramontana 56 % 1014 hPa 14 cielo coperto +30° perc. +33.1° Assenti 2.9 S max 9.7 Ostro 62 % 1014 hPa 17 cielo coperto +28.8° perc. +31.7° Assenti 13.3 SSO max 17.4 Libeccio 66 % 1014 hPa 20 cielo sereno +27.8° perc. +30.1° Assenti 15.5 SSE max 22.5 Scirocco 69 % 1014 hPa 23 cielo sereno +27.1° perc. +29.1° Assenti 14.4 SSE max 19.9 Scirocco 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:26

