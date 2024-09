Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Mercoledì 25 Settembre a Trapani si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano un’oscillazione delle temperature e una variabilità della copertura nuvolosa, con venti moderati che accompagneranno la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 3% di nuvole nel cielo. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 14,7 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno piogge leggere, che si intensificheranno fino a diventare moderate. Alle 08:00, la temperatura salirà a 23°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La pioggia continuerà a cadere fino a metà mattina, con accumuli che raggiungeranno i 1,41 mm. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 37,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 74%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno e il cielo passerà da coperto a nubi sparse. La temperatura raggiungerà un massimo di 25,6°C alle 13:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 69%. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 15 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 79%. I venti continueranno a soffiare da Sud, ma con intensità ridotta, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un graduale ritorno a condizioni più serene e temperature in lieve aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Gli amanti del sole potranno godere di giornate più calde e asciutte, mentre le notti rimarranno fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +22° perc. +21.9° Assenti 15.8 SSE max 20.3 Scirocco 65 % 1016 hPa 5 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 17 % 17.6 SSE max 28.1 Scirocco 69 % 1016 hPa 8 pioggia moderata +23° perc. +23.2° 1.41 mm 23.3 SSE max 34.9 Scirocco 74 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +24.2° perc. +24.8° 0.71 mm 26.5 S max 31.4 Ostro 79 % 1017 hPa 14 nubi sparse +25.4° perc. +25.8° prob. 22 % 16.5 SSO max 17.5 Libeccio 68 % 1017 hPa 17 nubi sparse +23.8° perc. +24.3° prob. 18 % 14.2 SSO max 16.7 Libeccio 78 % 1017 hPa 20 poche nuvole +23.1° perc. +23.6° Assenti 12 SSE max 15 Scirocco 79 % 1018 hPa 23 poche nuvole +22.7° perc. +23.1° Assenti 14.4 S max 18.3 Ostro 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:57

