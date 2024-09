Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Trapani per Martedì 24 Settembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera brezza. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si schiarirà ulteriormente. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, mantenendosi su valori gradevoli. La sera porterà un cielo sereno, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Trapani avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21,8°C, con una percezione di 22,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 75%, mentre il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 12,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 21,7°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà cielo coperto fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 9 e i 10 km/h, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature stabili attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo prevalentemente sereno. Le raffiche di vento saranno leggere, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria piacevole.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La brezza leggera da Est contribuirà a mantenere un clima gradevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. L’umidità rimarrà costante attorno al 65%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un leggero abbassamento, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.2° perc. +22.6° Assenti 13.4 OSO max 15.3 Libeccio 78 % 1014 hPa 5 cielo coperto +21.7° perc. +22° Assenti 10.7 SO max 12.2 Libeccio 80 % 1014 hPa 8 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 10.6 O max 11.5 Ponente 73 % 1016 hPa 11 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 9.9 O max 9 Ponente 63 % 1016 hPa 14 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 9.4 O max 7.8 Ponente 59 % 1016 hPa 17 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 5.4 O max 5.5 Ponente 65 % 1016 hPa 20 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 7.4 ESE max 8.2 Scirocco 65 % 1016 hPa 23 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° Assenti 9.5 S max 11.2 Ostro 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:59

