Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le condizioni meteo a Trapani per Giovedì 26 Settembre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre al mattino si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una temperatura percepita che si aggirerà intorno ai 23°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La serata si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Trapani avrà un cielo caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 01:00. Le temperature continueranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 22°C.

La mattina si aprirà con una temperatura di 23,6°C alle 07:00, accompagnata da nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’83%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a temperature che toccheranno i 25,8°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, ma senza piogge. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 25,8°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, intorno al 92%. Le condizioni di vento rimarranno vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 24,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 23,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un ritorno di nubi, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno soddisfazione in queste condizioni climatiche favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.3° perc. +22.7° Assenti 9.6 S max 11.3 Ostro 79 % 1017 hPa 5 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 11.1 SSE max 12.6 Scirocco 79 % 1017 hPa 8 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° Assenti 13.7 S max 16.1 Ostro 66 % 1018 hPa 11 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° Assenti 19.4 SSO max 20 Libeccio 62 % 1018 hPa 14 nubi sparse +25.8° perc. +26° Assenti 21.3 SSO max 24.8 Libeccio 62 % 1016 hPa 17 nubi sparse +25° perc. +25.2° Assenti 17.1 S max 22.2 Ostro 65 % 1016 hPa 20 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 14.9 SSE max 19.5 Scirocco 66 % 1016 hPa 23 poche nuvole +23.4° perc. +23.6° Assenti 18.2 SSE max 27.5 Scirocco 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:56

