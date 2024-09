Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani domenica 22 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. I venti soffieranno da Sud Est con intensità variabile, ma generalmente leggera, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura si manterrà attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 96%. I venti continueranno a provenire da Sud Est, mantenendo una velocità moderata. Non si registreranno piogge, e l’umidità si attesterà intorno al 63%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà da brezza leggera a brezza vivace. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 97%. I venti, provenienti da Est – Sud Est, continueranno a soffiare debolmente. Anche in questo caso, non si registreranno piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la settimana, con poche variazioni attese. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole sembrano dominare il panorama meteo locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 4 % 13.1 SE max 17.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 5 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 4 % 11.6 SE max 15.7 Scirocco 76 % 1017 hPa 8 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° prob. 7 % 11.1 SSE max 15.5 Scirocco 64 % 1018 hPa 11 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° prob. 7 % 16.7 SSO max 17.6 Libeccio 63 % 1017 hPa 14 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° prob. 13 % 15.9 S max 17.3 Ostro 62 % 1016 hPa 17 cielo coperto +24.2° perc. +24.5° prob. 8 % 4 SE max 6.8 Scirocco 67 % 1016 hPa 20 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° Assenti 6.8 ESE max 7.8 Scirocco 69 % 1016 hPa 23 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° Assenti 10.3 SSE max 13.8 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.