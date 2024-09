Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Siracusa per Giovedì 26 Settembre si presenteranno favorevoli, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con una percentuale che varierà dal 32% al 10% nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,9 km/h e i 18 km/h durante il giorno, con direzione prevalentemente da Ovest e Sud-Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 25,9°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1018 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 27,4°C alle 16:00, con una leggera diminuzione prevista verso sera. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 68%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e piacevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24,4°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attesteranno attorno al 7%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +23.6° perc. +23.6° prob. 5 % 6.1 O max 6.5 Ponente 64 % 1017 hPa 5 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 6.4 ONO max 6.8 Maestrale 63 % 1017 hPa 8 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 2.8 N max 5.3 Tramontana 53 % 1018 hPa 11 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 16.5 SE max 13.4 Scirocco 58 % 1018 hPa 14 nubi sparse +26.7° perc. +28° Assenti 14.7 SSE max 16.2 Scirocco 65 % 1015 hPa 17 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.6 ONO max 12.2 Maestrale 63 % 1015 hPa 20 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 9.3 NNO max 10.8 Maestrale 70 % 1016 hPa 23 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 6.1 ONO max 7.1 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:45

