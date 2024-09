Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mentre nel pomeriggio si registreranno temperature più elevate, raggiungendo punte di 25°C. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Siracusa godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 14%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,9°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 15,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mantenendo un’atmosfera fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con un picco di 25,7°C alle 15:00. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 14%. La brezza vivace proveniente da Sud-Sud Ovest porterà una leggera frescura, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4 km/h. L’umidità scenderà al 52%, rendendo il clima ancora più confortevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 83%. Le temperature scenderanno a 22,6°C intorno alle 23:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 7%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 32,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.2 O max 6.8 Ponente 58 % 1013 hPa 5 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 7.1 NO max 6.2 Maestrale 58 % 1012 hPa 8 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 2.2 NE max 3.6 Grecale 53 % 1013 hPa 11 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 15.7 SE max 12.6 Scirocco 58 % 1012 hPa 14 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 17.1 SSE max 19.5 Scirocco 53 % 1009 hPa 17 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° Assenti 17.6 O max 20.9 Ponente 55 % 1009 hPa 20 nubi sparse +22.8° perc. +22.7° prob. 11 % 16.3 ONO max 22.8 Maestrale 58 % 1010 hPa 23 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° prob. 7 % 16.9 O max 32.6 Ponente 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.