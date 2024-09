Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani domenica 22 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Siracusa per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 23,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni si manifesteranno in forma di pioggia leggera, con una probabilità di circa il 4%. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 23°C.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si registreranno piogge leggere fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno tra 23°C e 24,2°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 3,1 km/h e 16,2 km/h, con direzione prevalentemente da Sud Est. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 20%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. La probabilità di precipitazioni si aggirerà attorno al 18%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione Sud-Sud Est. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 38%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Se da un lato si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a partire da lunedì, dall’altro è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la variabilità potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.62 mm 0.6 SE max 2.5 Scirocco 76 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +22.4° perc. +22.6° 0.17 mm 0.3 SO max 3.9 Libeccio 74 % 1018 hPa 8 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 28 % 6 ESE max 6.2 Scirocco 68 % 1019 hPa 11 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 18 % 13.1 SE max 10.7 Scirocco 66 % 1018 hPa 14 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° prob. 18 % 12.8 SE max 12.1 Scirocco 67 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +23.6° perc. +23.9° 0.14 mm 10.9 SSE max 12.1 Scirocco 70 % 1017 hPa 20 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.24 mm 7.6 SSE max 9.2 Scirocco 72 % 1017 hPa 23 cielo coperto +23° perc. +23.3° prob. 38 % 6.2 S max 7.7 Ostro 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:51

