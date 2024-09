Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 7 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Sabato 7 Settembre si presenteranno con un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. I dati indicano una leggera diminuzione della temperatura nel pomeriggio, accompagnata da una copertura nuvolosa che raggiungerà il suo picco. La ventilazione sarà moderata, con brezze che contribuiranno a rendere l’atmosfera più fresca.

Durante la notte, a partire dalle 00:00 fino alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura costante di 27°C. L’umidità si attesterà intorno al 60-62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014hPa. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 31°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un incremento delle nubi sparse. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo tornerà a schiarirsi, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 27°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56-61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. La brezza continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un Sabato caratterizzato da temperature piacevoli e una copertura nuvolosa variabile. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con una possibile diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +27° perc. +28.1° Assenti 1.7 NNE max 5.3 Grecale 61 % 1014 hPa 7 poche nuvole +29.4° perc. +30.6° Assenti 6.3 NNO max 8.9 Maestrale 53 % 1015 hPa 10 nubi sparse +31.8° perc. +33.3° Assenti 0.6 SSE max 9 Scirocco 47 % 1016 hPa 13 cielo coperto +30° perc. +32° Assenti 3.6 SSO max 8 Libeccio 56 % 1015 hPa 16 cielo coperto +30.2° perc. +31.6° Assenti 8.5 N max 13.5 Tramontana 52 % 1015 hPa 19 nubi sparse +27.4° perc. +28.4° Assenti 9.6 NNE max 16.1 Grecale 57 % 1016 hPa 22 nubi sparse +27.2° perc. +28.1° Assenti 7.2 N max 8.3 Tramontana 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:12

