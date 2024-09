Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi giovedì 5 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera percezione di calore dovuta all’umidità presente. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità leggera.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge moderate e locali temporali. Le temperature scenderanno, raggiungendo i 25°C, e il vento aumenterà di intensità provenendo da diverse direzioni. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con possibili raffiche di vento.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 26°C, con venti che potrebbero variare di intensità e direzione.

In base alla situazione attesa per Giovedì 5 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale ritorno al bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 21 % 5.8 N max 9.1 Tramontana 72 % 1012 hPa 7 cielo coperto +28.6° perc. +30.9° prob. 1 % 2.8 NNE max 5.4 Grecale 64 % 1012 hPa 10 nubi sparse +29.7° perc. +32.1° Assenti 4 SSO max 7.3 Libeccio 59 % 1013 hPa 13 poche nuvole +30.5° perc. +32.6° prob. 12 % 3.8 SSO max 8.5 Libeccio 54 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.13 mm 1.5 NNE max 10.7 Grecale 68 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +25.8° perc. +26.2° 0.12 mm 3.4 ENE max 10.3 Grecale 68 % 1012 hPa 22 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 2 % 8.4 NNO max 11.4 Maestrale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:15

