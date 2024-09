Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

StrettoWeb

Martedì 10 Settembre a Reggio Calabria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con pioggia leggera che accompagnerà gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 25°C, con picchi di 25,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra nubi sparse e pioggia leggera, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 23,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 38,5 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori di 0,19 mm di pioggia attesi.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra 23°C e 25,9°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 38%, e si registreranno venti freschi provenienti da Nord Ovest. Anche in questa fase della giornata, le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,33 mm.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con pioggia leggera che persisterà. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,6°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 32,3 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori di 0,52 mm previsti.

Con l’arrivo della sera, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature che scenderanno a 23,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 31%, e le precipitazioni continueranno, seppur con intensità ridotta. La probabilità di pioggia sarà attorno al 36%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di pioggia leggera e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23.7° perc. +24.1° 0.14 mm 23.9 NO max 35.9 Maestrale 74 % 1007 hPa 5 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.16 mm 18.8 NO max 29.4 Maestrale 76 % 1008 hPa 8 pioggia leggera +24.2° perc. +24.5° 0.22 mm 17 NO max 26.6 Maestrale 70 % 1008 hPa 11 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.27 mm 17 NO max 24.8 Maestrale 65 % 1008 hPa 14 pioggia leggera +25.7° perc. +26.1° 0.36 mm 21.1 NO max 32.3 Maestrale 68 % 1007 hPa 17 pioggia leggera +24° perc. +24.4° 0.52 mm 18.4 NO max 28.6 Maestrale 75 % 1008 hPa 20 nubi sparse +23.1° perc. +23.6° prob. 36 % 13.8 NNO max 21.1 Maestrale 79 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +23.1° perc. +23.6° 0.21 mm 12.2 NNO max 16.7 Maestrale 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:09

