Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 16 Settembre a Reggio Calabria si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori gradevoli nel pomeriggio. Tuttavia, la serata porterà nuovamente precipitazioni, con un incremento della nuvolosità.

Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, con una temperatura di circa +19,5°C e una copertura nuvolosa del 43%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 11,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, e già dalle prime luci dell’mattina, le nuvole si diraderanno, portando a un cielo sereno. La temperatura salirà fino a +22,8°C entro le ore 8:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 15%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +23,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori accettabili, intorno al 54%. Tuttavia, a partire dalle ore 17:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a un cielo coperto in serata.

La sera si preannuncia piovosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno a +20°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 98%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 0.28 mm entro le 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni di bel tempo e piogge. Martedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, mentre mercoledì potrebbe tornare la pioggia. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per la serata di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 19 % 11.7 NNO max 16.8 Maestrale 77 % 1013 hPa 5 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 14 % 9.7 NNO max 13.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 8 poche nuvole +22.8° perc. +22.7° prob. 1 % 7.5 NO max 7.8 Maestrale 58 % 1013 hPa 11 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 5.1 O max 8.4 Ponente 54 % 1012 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° prob. 12 % 2.2 SO max 7.1 Libeccio 55 % 1011 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 12 % 2.6 E max 4.6 Levante 62 % 1011 hPa 20 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 17 % 5.8 ESE max 7 Scirocco 67 % 1011 hPa 23 pioggia leggera +20° perc. +20° 0.12 mm 8 ESE max 9.9 Scirocco 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.