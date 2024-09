Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,6°C e i 27,6°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 10,7 km/h. Con il passare delle ore, si osserverà una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 22,2°C verso le prime luci dell’alba.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 27,6°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole saranno sparse, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 54%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 18 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 27,4°C. L’intensità del vento rimarrà moderata, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo la sensazione di calore più sopportabile. Non si registreranno precipitazioni, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono piogge. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, ma le condizioni rimarranno comunque gradevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli piacevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° prob. 18 % 10.5 NNO max 13.4 Maestrale 81 % 1011 hPa 5 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° prob. 27 % 12.1 NNO max 16.4 Maestrale 83 % 1011 hPa 8 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° prob. 6 % 12.4 NNO max 13.6 Maestrale 66 % 1012 hPa 11 nubi sparse +27.4° perc. +28.2° Assenti 14.6 NNO max 16 Maestrale 55 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 17.4 NNO max 22.5 Maestrale 55 % 1011 hPa 17 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° Assenti 14.3 N max 20.6 Tramontana 69 % 1011 hPa 20 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° Assenti 10.9 NNO max 17.6 Maestrale 75 % 1012 hPa 23 nubi sparse +22.7° perc. +23° Assenti 7.6 N max 13.1 Tramontana 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:05

