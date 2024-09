Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi sabato 28 settembre

StrettoWeb

Sabato 28 Settembre a Reggio Calabria si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature gradevoli e cieli sereni, che si trasformeranno nel pomeriggio in condizioni di pioggia leggera. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,8°C, mentre nel corso della giornata si registreranno anche momenti di nuvolosità e un aumento della copertura nuvolosa. I venti, prevalentemente da nord-nord ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con cieli sereni e temperature che si manterranno attorno ai 23,8°C. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà intorno al 47%. Con l’arrivo della mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 27,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza vivace accompagnerà il riscaldamento, con venti che soffieranno a circa 18,5 km/h.

Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 15:00, con una temperatura che scenderà a 25,4°C. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 33%. L’umidità aumenterà, toccando il 77%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e non si prevedono ulteriori precipitazioni significative. I venti, sempre da nord-nord ovest, manterranno un’intensità tesa, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di sabato caratterizzata da sole e pioggia leggera, si prevede un miglioramento per domenica, con cieli più sereni e temperature in risalita. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori cambiamenti, quindi è consigliabile seguire le previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 9.1 N max 11.9 Tramontana 49 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 13.4 NNO max 18.7 Maestrale 50 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 14.4 NNO max 20.3 Maestrale 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.8° perc. +29.2° Assenti 18.5 NNO max 25.2 Maestrale 61 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +24.3° perc. +24.9° 0.14 mm 23.9 NNO max 32.1 Maestrale 83 % 1015 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +23° prob. 8 % 25 N max 32 Tramontana 82 % 1016 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 12 % 24.4 NNO max 36.5 Maestrale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:39

