Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi lunedì 23 settembre

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Lunedì 23 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la giornata, si registreranno piogge leggere, accompagnate da una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 25°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità variabile.

Nella notte, a partire dalle ore 03:00, si assisterà a pioggia leggera con una temperatura di 22°C e una copertura nuvolosa del 76%. Le condizioni di pioggia si manterranno fino alle prime ore del mattino, con valori di temperatura che si attesteranno intorno ai 21,7°C alle 05:00. La mattina continuerà a presentarsi nuvolosa, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 25°C intorno alle 11:00. Le piogge si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque di lieve entità.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia leggera, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 0,96mm. La situazione non cambierà significativamente fino alle ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Le piogge si faranno più intense, con un picco di pioggia moderata alle 19:00, dove si registreranno accumuli di 1,24mm. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.64 mm 8.3 SSE max 11.6 Scirocco 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.3° prob. 2 % 8.7 SSE max 13.2 Scirocco 79 % 1015 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +25.2° prob. 13 % 13.8 S max 17.1 Ostro 70 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +24.1° perc. +24.5° 0.17 mm 15.2 S max 19.8 Ostro 74 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.54 mm 15.5 S max 20.1 Ostro 79 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 1.24 mm 9.4 SO max 13.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° prob. 63 % 3.7 N max 6.4 Tramontana 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:46

