Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi lunedì 2 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,4°C e i +30,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che arriveranno fino a +31,2°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 1,8km/h e i 6,8km/h, con direzione variabile tra Nord e Sud-Est. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, con velocità che raggiungeranno i 5km/h – 5,6km/h provenienti da direzione Sud.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50% – 62%. La pressione atmosferica sarà stabile, con valori intorno ai 1013hPa – 1015hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, che si schiarirà nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, senza precipitazioni e con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 8.9 NNE max 11.7 Grecale 62 % 1013 hPa 7 poche nuvole +28° perc. +28.8° Assenti 1.8 N max 5.8 Tramontana 53 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29.2° perc. +30.1° Assenti 4.8 SSO max 8.1 Libeccio 51 % 1015 hPa 13 nubi sparse +30.2° perc. +31.2° Assenti 4.2 S max 8.4 Ostro 49 % 1014 hPa 16 cielo coperto +28.4° perc. +30.4° prob. 2 % 5 S max 7.9 Ostro 62 % 1013 hPa 19 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 5 ESE max 7.3 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.6 E max 5.8 Levante 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:20

