Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi domenica 15 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo per Reggio Calabria nella giornata di Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà significativa, con piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 18,8 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 62%. Con l’avanzare delle ore, la temperatura subirà un lieve incremento, mantenendosi comunque su valori simili.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con temperature che varieranno da 20,1°C a 22,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 60%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità leggera. I venti, moderati, soffieranno a una velocità di circa 21,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si manterranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra l’82% e l’87%. I venti si presenteranno ancora moderati, con velocità che varieranno tra 16,1 km/h e 21,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori fino al 77%.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma le condizioni rimarranno comunque umide. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,4°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 36%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, per Domenica 15 Settembre, ci si aspetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Con l’arrivo di Lunedì e Martedì, si prevede un graduale miglioramento, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 4 % 22 NO max 31.6 Maestrale 61 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.22 mm 21.7 ONO max 29.2 Maestrale 66 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +22.2° perc. +21.9° 0.17 mm 21.9 NO max 28.4 Maestrale 57 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +21° perc. +20.9° 0.46 mm 21.4 NO max 30 Maestrale 68 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +20.2° perc. +20.1° 0.25 mm 16.7 NO max 28.2 Maestrale 73 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.14 mm 13.4 NNO max 22.1 Maestrale 79 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.15 mm 12.1 NNO max 17.5 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.