Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani domenica 22 settembre

StrettoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Reggio Calabria si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da piogge leggere durante le prime ore della notte, seguite da un cielo prevalentemente coperto nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 21°C e 24,5°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1017-1019 hPa, con un’umidità che si attesterà attorno al 75-80%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera. Le temperature si aggireranno attorno ai 21°C, con una percezione termica leggermente superiore. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento si manterrà tra 5,5 km/h e 6,8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. La pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del giorno, ma già a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,5°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range di 7,5 km/h a 13,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23-24°C. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno elevate, raggiungendo il 100%. Il vento si presenterà con intensità leggera, mantenendo una velocità di circa 9-11 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà progressivamente.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una sensazione di freschezza. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla. La pressione atmosferica rimarrà stabile, e l’umidità si manterrà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un cielo coperto e, successivamente, da nubi sparse in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.42 mm 5.5 SSE max 8.4 Scirocco 79 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.15 mm 6.5 SE max 9.6 Scirocco 78 % 1018 hPa 8 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° prob. 45 % 11.1 SSE max 14.5 Scirocco 68 % 1019 hPa 11 cielo coperto +24.5° perc. +24.7° prob. 30 % 14.2 S max 15.3 Ostro 64 % 1018 hPa 14 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° prob. 24 % 10.3 S max 11.7 Ostro 66 % 1017 hPa 17 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 19 % 9.7 S max 11.7 Ostro 76 % 1017 hPa 20 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 19 % 7.2 S max 10.9 Ostro 79 % 1018 hPa 23 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 11 % 5.4 SSE max 8.1 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.