Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Ragusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. I dati indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una temperatura che si aggirerà intorno ai 20°C durante la notte, per poi salire progressivamente nel corso della mattina e del pomeriggio. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 19,2°C alle 05:00. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22,8°C alle 07:00, per poi salire fino a 27,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà da una brezza leggera a una brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 25°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà verso la sera. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una velocità che potrà raggiungere i 30,8 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 70%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, creando un’atmosfera fresca e confortevole per le attività serali. La velocità del vento diminuirà, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli le previsioni del tempo per il weekend.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 8.2 ONO max 9.9 Maestrale 77 % 1013 hPa 5 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 8.8 ONO max 12.3 Maestrale 81 % 1013 hPa 8 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 13.1 ONO max 21.6 Maestrale 55 % 1014 hPa 11 cielo sereno +27.7° perc. +27.8° Assenti 19.3 O max 20.4 Ponente 45 % 1014 hPa 14 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 21.8 O max 28.2 Ponente 48 % 1013 hPa 17 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° Assenti 12.8 O max 32.9 Ponente 70 % 1014 hPa 20 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 4.6 NO max 7 Maestrale 77 % 1016 hPa 23 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 5.4 NO max 6.2 Maestrale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:44

