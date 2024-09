Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

StrettoWeb

Martedì 10 Settembre a Ragusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni del tempo indicano cieli sereni per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +19,2°C durante la notte e un massimo di +25,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 49% e il 78%, garantendo un clima piacevole.

Durante la notte, i cieli rimarranno sereni, con temperature che scenderanno fino a +19,2°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, creando una leggera brezza fresca. L’umidità sarà relativamente alta, intorno al 68%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si raggiungerà già +22°C, e alle 10:00 si toccheranno i +23,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno tra 14,9 km/h e 24,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 50% entro le 12:00.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che raggiungeranno il picco di +25,3°C alle 13:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 10%, garantendo cieli sereni e un’ottima visibilità.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +21°C alle 19:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 10,1 km/h. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere un cambiamento che potrebbe avvenire nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 22 ONO max 38.9 Maestrale 72 % 1008 hPa 5 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 18.1 ONO max 34.1 Maestrale 78 % 1008 hPa 8 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 18.6 ONO max 21.6 Maestrale 55 % 1009 hPa 11 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 23.5 O max 23.3 Ponente 49 % 1008 hPa 14 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 29.4 O max 30.6 Ponente 55 % 1007 hPa 17 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 17.5 NO max 31.6 Maestrale 61 % 1007 hPa 20 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 13.8 NNO max 30.1 Maestrale 66 % 1009 hPa 23 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 6.4 NNO max 7.1 Maestrale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:12

