Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione fino a 16°C verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 30,2 km/h nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 16,5 km/h e i 24,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 30%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 27,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1020 hPa, contribuendo a un clima sereno e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Domani si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare variazioni minime, ma sempre all’insegna di un clima piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 10.4 NO max 14.8 Maestrale 79 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 13 NNO max 30.2 Maestrale 68 % 1017 hPa 8 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 17.7 NNO max 21.6 Maestrale 42 % 1019 hPa 11 cielo sereno +23.5° perc. +22.8° Assenti 20.7 ONO max 22.4 Maestrale 33 % 1018 hPa 14 cielo sereno +23.5° perc. +22.7° Assenti 25.9 ONO max 27.7 Maestrale 31 % 1017 hPa 17 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 16.7 NNE max 28.5 Grecale 47 % 1018 hPa 20 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 6.3 NNE max 7.6 Grecale 59 % 1020 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

