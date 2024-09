Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco massimo intorno ai 23°C. La presenza di vento leggero contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente tranquille, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto. La mattina inizierà con cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19,7°C. Il vento, proveniente da Nord Est, si manterrà a una velocità di circa 9,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. Si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a circa 21,8°C. Le precipitazioni saranno deboli, con un’intensità di 0,11 mm, e la probabilità di pioggia sarà bassa. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Il vento si farà più leggero, mantenendosi attorno ai 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera rimarrà umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale miglioramento con schiarite e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di un clima più favorevole a partire da domani.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 7.5 NE max 8 Grecale 86 % 1017 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 8.1 NE max 8.5 Grecale 86 % 1018 hPa 8 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 11.3 ENE max 11.4 Grecale 64 % 1019 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 12.7 SE max 12.8 Scirocco 50 % 1019 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° prob. 4 % 14.9 ESE max 15.7 Scirocco 64 % 1018 hPa 17 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 10.6 ESE max 14.6 Scirocco 73 % 1019 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 7.9 ENE max 10.2 Grecale 81 % 1020 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 8.6 ENE max 11.2 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:55

