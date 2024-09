Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa indicano un Lunedì 9 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con la presenza di pioggia leggera nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con un picco che raggiungerà i 25,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno più evidenti nella sera.

Durante la notte, Ragusa si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 24,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, creando una sensazione di caldo umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 09:00, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 24,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo previsto di circa 0,13 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura salirà fino a un massimo di 25,2°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si manterrà sui 22,3 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 67%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a circa 21,5°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 15,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’84%, ma senza la presenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un inizio di settimana instabile, si prevede un aumento delle temperature e un cielo più sereno, con possibilità di sole predominante. Le temperature si stabilizzeranno su valori più freschi, rendendo il clima più piacevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.5° perc. +23.8° Assenti 6.9 OSO max 7.8 Libeccio 71 % 1012 hPa 5 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 6.2 SO max 17.6 Libeccio 77 % 1011 hPa 8 cielo coperto +23.8° perc. +24.2° prob. 40 % 14.1 SO max 22.4 Libeccio 76 % 1011 hPa 11 pioggia leggera +24.9° perc. +25.1° 0.22 mm 17.4 O max 25.6 Ponente 66 % 1010 hPa 14 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° prob. 72 % 22.3 O max 26 Ponente 67 % 1008 hPa 17 nubi sparse +22.5° perc. +22.9° prob. 88 % 17.9 O max 30.6 Ponente 79 % 1008 hPa 20 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 4 % 13.7 ONO max 19.5 Maestrale 82 % 1009 hPa 23 cielo sereno +20.7° perc. +20.8° prob. 7 % 14.2 ONO max 19.4 Maestrale 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:13

