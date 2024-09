Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

StrettoWeb

Sabato 7 Settembre a Palermo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio e serata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La mattina inizierà con un cielo coperto al 96% e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i +30°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà alta, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. La situazione migliorerà verso la sera, con un cielo che si schiarirà e temperature che si attesteranno intorno ai +28°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +27° perc. +28.7° Assenti 2 SE max 3.9 Scirocco 67 % 1014 hPa 5 nubi sparse +26.9° perc. +28.3° Assenti 4.9 SE max 5.8 Scirocco 65 % 1015 hPa 8 cielo coperto +29.6° perc. +31.2° Assenti 7.6 ENE max 8.3 Grecale 55 % 1015 hPa 11 cielo coperto +32° perc. +34° Assenti 11 NE max 12.5 Grecale 48 % 1015 hPa 14 cielo coperto +31.3° perc. +34.2° Assenti 9.9 E max 15.4 Levante 55 % 1014 hPa 17 cielo coperto +29.6° perc. +32.2° Assenti 11.6 ESE max 15.3 Scirocco 61 % 1014 hPa 20 cielo sereno +28.8° perc. +30.7° Assenti 6.7 SSO max 7.2 Libeccio 60 % 1015 hPa 23 cielo sereno +28.1° perc. +29.6° Assenti 6.8 O max 10.2 Ponente 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:22

