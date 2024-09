Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Palermo per Sabato 21 Settembre si presenteranno con una predominanza di nuvolosità, che influenzerà le temperature e la percezione del caldo durante la giornata. Nella notte, si registreranno temperature intorno ai 20°C, con un cielo sereno che si trasformerà in nubi sparse nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, garantendo una brezza leggera.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 20,4°C a 25,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 41% a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà intorno al 54%. Le previsioni del tempo indicano che il vento soffierà prevalentemente da est, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza nonostante le temperature in aumento.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno tra 24,1°C e 22,9°C. La nuvolosità continuerà a crescere, raggiungendo il 79% di copertura. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%, rendendo l’aria più pesante. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un certo comfort termico.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,3°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 75%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di caldo umido potrebbe risultare fastidiosa per alcuni.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una nuvolosità persistente. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di considerare l’uso di abbigliamento leggero ma coprente per affrontare le serate più fresche. Le condizioni meteo non sembrano prevedere cambiamenti significativi, quindi si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° Assenti 5.1 E max 5.8 Levante 78 % 1018 hPa 5 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 6.4 E max 7.1 Levante 79 % 1018 hPa 8 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 8.4 ESE max 8.7 Scirocco 67 % 1019 hPa 11 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 4.5 NE max 9.4 Grecale 53 % 1019 hPa 14 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° Assenti 7.7 NE max 10 Grecale 59 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° Assenti 7.3 ENE max 8 Grecale 70 % 1018 hPa 20 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° Assenti 7.2 ESE max 7.7 Scirocco 75 % 1019 hPa 23 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° Assenti 3.6 SSE max 5.2 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:00

