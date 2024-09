Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Palermo per Venerdì 27 Settembre si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. L’analisi dei dati meteo suggerisce che i residenti e i visitatori potranno godere di un’ottima giornata all’aperto, con un’assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 69%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Durante la mattina, il sole brillerà alto nel cielo, portando le temperature a salire rapidamente fino a raggiungere i 29,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con un’umidità che tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di calore più secca. I venti leggeri, provenienti principalmente da sud, non supereranno i 10 km/h, rendendo l’aria ancora più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, mantenendosi comunque sopra i 25°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera variazione della direzione del vento. L’umidità si stabilizzerà intorno al 55%, garantendo un clima confortevole per attività all’aperto. Non si registreranno precipitazioni, e le condizioni di meteo rimarranno ideali per passeggiate o eventi all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà con poche nuvole, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli fastidiosi. I venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano un trend di stabilità con temperature gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +23.6° perc. +23.8° Assenti 5.9 S max 6.8 Ostro 68 % 1015 hPa 5 poche nuvole +23.5° perc. +23.7° Assenti 6.2 S max 6.1 Ostro 69 % 1014 hPa 8 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° Assenti 3.5 S max 7.8 Ostro 55 % 1015 hPa 11 cielo sereno +29.4° perc. +29.5° Assenti 3.1 NNO max 10.5 Maestrale 45 % 1015 hPa 14 cielo sereno +29° perc. +29.7° Assenti 4.5 N max 8.5 Tramontana 50 % 1014 hPa 17 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.7 E max 5.4 Levante 59 % 1014 hPa 20 poche nuvole +25.5° perc. +25.7° Assenti 2.1 SE max 4 Scirocco 61 % 1014 hPa 23 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° Assenti 4.8 SSE max 5.5 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.