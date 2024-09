Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Palermo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un aumento della visibilità. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde.

Nella mattina, il meteo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 22-25°C. La percezione del calore sarà leggermente superiore, grazie a un’umidità che si manterrà attorno al 60-70%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 e i 10 km/h, proveniente principalmente da ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno molto basse, quasi assenti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà un massimo di circa 25°C. Il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, ma senza alcun rischio di pioggia. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non influenzerà il comfort termico.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La ventilazione sarà ancora presente, ma con intensità ridotta. L’umidità si manterrà su valori accettabili, garantendo una serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale il clima per godere delle bellezze della città. Domani e dopodomani, le condizioni rimarranno simili, con un leggero aumento delle temperature, ma sempre senza precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +20.9° perc. +21.2° prob. 7 % 12.1 SO max 13.7 Libeccio 83 % 1014 hPa 5 poche nuvole +20.5° perc. +20.8° prob. 8 % 10.3 SO max 11.1 Libeccio 85 % 1014 hPa 8 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 7.7 OSO max 8.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 11 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° Assenti 8.1 ONO max 10.4 Maestrale 55 % 1016 hPa 14 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° Assenti 9.3 NO max 10.2 Maestrale 57 % 1016 hPa 17 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 4 N max 5.2 Tramontana 68 % 1016 hPa 20 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 5.7 SE max 6.1 Scirocco 74 % 1017 hPa 23 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 8.3 SSE max 9 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:56

