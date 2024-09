Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 9 Settembre, Palermo si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge moderate al mattino e un miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 27°C, con un aumento della percezione termica a causa dell’umidità elevata. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 28°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno anche delle piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 31%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, e la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con forti piogge attese fino alle ore 09:00. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 25°C. La probabilità di pioggia sarà elevata, con accumuli che potrebbero superare i 4 mm. L’umidità continuerà a rimanere alta, intorno all’83%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 12 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà, e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, con una percezione termica che potrà arrivare a 29°C. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 17 km/h, e la probabilità di pioggia scenderà drasticamente.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo completamente sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre i venti continueranno a soffiare da ovest con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo indicano un inizio di giornata caratterizzato da piogge, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le piogge di Lunedì rappresenteranno un evento isolato in un contesto di bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +28.3° perc. +29.7° prob. 11 % 12.3 SSO max 20 Libeccio 58 % 1010 hPa 5 pioggia moderata +25.3° perc. +26° 1.82 mm 15.1 SSO max 22.3 Libeccio 82 % 1010 hPa 8 pioggia moderata +25.3° perc. +26° 1.78 mm 9 SO max 14.8 Libeccio 83 % 1010 hPa 11 pioggia leggera +27.1° perc. +29.1° 0.54 mm 17.1 O max 22.2 Ponente 71 % 1010 hPa 14 cielo sereno +27.1° perc. +28.8° prob. 53 % 16.7 NO max 19.1 Maestrale 68 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +25.4° perc. +25.9° 0.45 mm 17.6 ONO max 23.5 Maestrale 74 % 1009 hPa 20 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° prob. 13 % 19.9 O max 30.8 Ponente 70 % 1010 hPa 23 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° prob. 6 % 21.5 O max 27.1 Ponente 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:19

