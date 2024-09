Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere attese durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,6°C e i 25,2°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 79%. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 11,6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature stabili intorno ai 22°C. L’umidità si attesterà attorno al 74%, con venti leggeri provenienti da Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,2°C intorno alle 10:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge nel tardo mattino. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della probabilità di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 64%. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno a 21,6°C e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. I venti continueranno a soffiare debolmente da Sud-Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima che, sebbene nuvoloso, non presenterà eventi meteorologici estremi. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento, con un aumento della copertura solare e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 9 % 6.5 SSE max 6.5 Scirocco 72 % 1015 hPa 5 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 5 % 5.8 SSE max 6.2 Scirocco 70 % 1013 hPa 8 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 20 % 5.1 SSE max 6.2 Scirocco 60 % 1014 hPa 11 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° prob. 23 % 2.2 N max 5.7 Tramontana 57 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +24.6° perc. +24.7° 0.19 mm 4 ONO max 7.7 Maestrale 61 % 1013 hPa 17 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° prob. 70 % 6.8 OSO max 10.8 Libeccio 72 % 1013 hPa 20 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 10 % 8.7 SSO max 9.7 Libeccio 76 % 1014 hPa 23 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 23 % 11.6 SO max 13.7 Libeccio 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:57

