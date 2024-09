Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco che raggiungerà i 25,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia sarà costante, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre la sera si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera che continuerà fino a metà giornata.

Durante la mattina, la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 24,1°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 19%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, ma sufficienti a rendere il clima umido.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più complessa, con piogge che si intensificheranno. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 25,1°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 66%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a cadere, con un’intensità che potrà variare, ma sempre mantenendosi su livelli leggeri.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con piogge che diventeranno più persistenti. La temperatura scenderà a circa 21,9°C, mentre l’umidità raggiungerà il 78%. Le precipitazioni continueranno anche durante la notte, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,86mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.11 mm 7.1 SO max 7 Libeccio 72 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.31 mm 7.3 SO max 7 Libeccio 76 % 1014 hPa 8 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° prob. 9 % 5.5 SO max 8.7 Libeccio 63 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +25° perc. +25° 0.17 mm 8.7 ONO max 14.9 Maestrale 59 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.41 mm 9.9 NO max 12.6 Maestrale 65 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.22 mm 4.4 NNE max 4.6 Grecale 75 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.57 mm 3.2 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1015 hPa 23 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.21 mm 3.1 ENE max 4 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:03

