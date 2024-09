Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 27°C intorno a mezzogiorno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente il bel tempo.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Palermo godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 7%. Le temperature si attesteranno tra i 22,2°C e i 22,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo un clima piacevole.

La mattina (06:00 – 12:00) inizierà con un cielo sereno, che si trasformerà in nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 8,9 km/h e i 19,4 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 52%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con raffiche che potranno raggiungere i 24,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 51%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 23°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo una visibilità ottimale. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 23°C e i 27°C, con condizioni di vento favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 7.7 SO max 8.4 Libeccio 76 % 1011 hPa 5 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 9 OSO max 9.9 Libeccio 78 % 1012 hPa 8 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 10.1 O max 12.3 Ponente 63 % 1013 hPa 11 nubi sparse +27.1° perc. +27.6° Assenti 18.3 ONO max 22.5 Maestrale 52 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27.1° perc. +27.6° Assenti 22.3 ONO max 25.1 Maestrale 51 % 1012 hPa 17 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 16.2 O max 19.2 Ponente 59 % 1012 hPa 20 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 10.8 SO max 14.9 Libeccio 62 % 1012 hPa 23 poche nuvole +23° perc. +23.1° prob. 5 % 14.9 SO max 21.9 Libeccio 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.