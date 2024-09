Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Messina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un significativo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,5°C della notte e i 25,5°C durante le ore centrali della mattina. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a creare un clima piuttosto confortevole, sebbene la sensazione di calore potrà variare a seconda delle condizioni di umidità.

Durante la notte, Messina si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e i venti si muoveranno da Est-Sud Est a una velocità di circa 2,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole, con una temperatura che salirà fino a 24,7°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 60% intorno alle 10:00. I venti, sempre leggeri, si disporranno da Nord-Nord Est, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 25,1°C alle 13:00 a 23,2°C alle 17:00. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, con intensità che potrà arrivare fino a 9,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 3%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C e l’umidità aumenterà fino al 70%. I venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi attorno ai 6,3 km/h. La sensazione di freschezza si farà più intensa, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una variabilità della copertura nuvolosa. Giovedì e venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista del weekend.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.2 SSE max 4.5 Scirocco 69 % 1016 hPa 7 poche nuvole +22.9° perc. +22.8° Assenti 0.4 ESE max 2.8 Scirocco 60 % 1018 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° Assenti 6.7 NNE max 5.2 Grecale 55 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° Assenti 7.3 NNE max 6.4 Grecale 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 6 % 5.9 NNE max 9.1 Grecale 66 % 1017 hPa 19 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° Assenti 8.7 N max 12.4 Tramontana 69 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 4.3 NNO max 6.8 Maestrale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:44

