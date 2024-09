Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite. La temperatura si manterrà su valori piuttosto miti, con picchi che raggiungeranno i 26,4°C nel corso della giornata. La presenza di piogge leggere nella mattina potrebbe influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono eventi meteorologici estremi.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 23,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, creando una sensazione di calore.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 25,1°C alle 09:00, con un incremento graduale fino a 26,4°C alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioviggine, specialmente nelle prime ore del giorno. L’umidità si attesterà intorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26,4°C. I venti si faranno più vivaci, con velocità che raggiungeranno i 20,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 23,1°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle probabilità di pioggia. Si prevede che il clima rimanga stabile, favorendo attività all’aperto e momenti di svago. Gli amanti del sole potranno approfittare delle schiarite previste nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +23.3° perc. +23.8° prob. 18 % 8 NO max 10.3 Maestrale 80 % 1011 hPa 7 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 21 % 9 NO max 11.4 Maestrale 77 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +26° prob. 27 % 13.2 ONO max 15.6 Maestrale 61 % 1012 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.1 NO max 20.6 Maestrale 59 % 1012 hPa 16 poche nuvole +25.3° perc. +25.5° prob. 3 % 15.2 NO max 23.3 Maestrale 63 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° Assenti 13.5 ONO max 23.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 22 nubi sparse +23° perc. +23.2° prob. 3 % 9.3 ONO max 17.2 Maestrale 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:04

