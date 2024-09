Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi domenica 29 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 23°C, mentre il vento soffierà moderato da nord-ovest, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà su livelli accettabili, garantendo una sensazione di benessere.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non impediranno di godere di un cielo stellato. La velocità del vento si attesterà attorno ai 23 km/h, creando una brezza tesa che renderà l’atmosfera più fresca e gradevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C intorno alle 11:00. Le nubi sparse non saranno particolarmente invasive, permettendo al sole di farsi vedere. La velocità del vento rimarrà costante, con punte fino a 27 km/h, mantenendo un clima ventilato e fresco. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 22°C. La copertura nuvolosa sarà ancora limitata, con poche nuvole che non porteranno a precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una brezza tesa che contribuirà a un clima piacevole. L’umidità si stabilizzerà intorno al 60%, garantendo un’ottima qualità dell’aria.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno verso i 20°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e un cielo sereno. La velocità del vento si attenuerà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +21.9° perc. +21.9° prob. 6 % 24.4 NO max 34.5 Maestrale 67 % 1018 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 19 % 26 NNO max 33 Maestrale 68 % 1019 hPa 10 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 25.7 NO max 31.9 Maestrale 54 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 27 NO max 32.9 Maestrale 62 % 1020 hPa 16 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 22.8 NO max 31.1 Maestrale 62 % 1020 hPa 19 poche nuvole +21° perc. +20.8° Assenti 21.8 NO max 28.9 Maestrale 61 % 1021 hPa 22 poche nuvole +20.5° perc. +20.3° Assenti 15 NO max 22.7 Maestrale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.