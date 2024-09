Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un cielo più nuvoloso verso la sera. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e i venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 27,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, con valori inferiori al 2%. I venti aumenteranno leggermente in intensità, raggiungendo i 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 14:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 55% alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, con valori attorno ai 24,2°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’83%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 93%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 17,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di Sabato prevalentemente serena, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate piacevoli, ma con un’attenzione particolare alla crescente umidità. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +23.3° perc. +23.4° Assenti 5.4 NNE max 8.2 Grecale 63 % 1013 hPa 5 poche nuvole +23° perc. +23.1° Assenti 5.8 NNO max 7.6 Maestrale 66 % 1013 hPa 8 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 9.3 NNO max 13.6 Maestrale 53 % 1014 hPa 11 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° Assenti 13 NNO max 20.1 Maestrale 54 % 1014 hPa 14 nubi sparse +25.5° perc. +26° Assenti 18.3 NO max 28.7 Maestrale 75 % 1014 hPa 17 nubi sparse +22.8° perc. +23.2° prob. 18 % 20 NNO max 26.1 Maestrale 80 % 1016 hPa 20 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° prob. 10 % 21.2 NNO max 26.5 Maestrale 78 % 1017 hPa 23 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 6 % 18.3 NNO max 26.2 Maestrale 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:41

