Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,5°C e i 26,5°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Ovest, con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Messina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 3% di nuvole. I venti soffieranno a una velocità di circa 7,4 km/h, garantendo una brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 26,5°C entro le ore centrali della giornata. Le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 50%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 14%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,8°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 21,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 5,4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° prob. 24 % 8.1 NO max 11.1 Maestrale 83 % 1011 hPa 5 poche nuvole +22.3° perc. +22.7° prob. 32 % 9.8 NNO max 14.3 Maestrale 82 % 1011 hPa 8 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° prob. 7 % 10.9 NNO max 12.9 Maestrale 66 % 1012 hPa 11 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 13.9 NO max 15.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 14 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 15.7 NO max 21.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 17 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 11.1 NO max 18 Maestrale 70 % 1011 hPa 20 nubi sparse +23.6° perc. +24° Assenti 10.4 ONO max 16.9 Maestrale 72 % 1012 hPa 23 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° Assenti 5.4 ONO max 11.1 Maestrale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:06

