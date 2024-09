Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi mercoledì 11 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo per Messina nella giornata di Mercoledì 11 Settembre si preannunciano variabili, con un inizio caratterizzato da pioggia leggera durante le prime ore della notte e un progressivo miglioramento che porterà a cieli sereni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,6°C e i 26,5°C, mentre i venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni occidentali e nord-occidentali.

Nella notte, tra le 03:00 e le 06:00, Messina sperimenterà pioggia leggera con temperature che varieranno da un minimo di 23,4°C a un massimo di 24,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 3%, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80%. I venti si presenteranno con una velocità di circa 6-8 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il meteo subirà un cambiamento significativo. Le precipitazioni cesseranno e il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26,5°C entro le 12:00. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, intorno ai 7-10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento di cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25-26°C. L’umidità si attesterà intorno al 60-70%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 22,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 27°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere soggetto a variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +23.7° perc. +24.2° 0.14 mm 6.8 O max 12.8 Ponente 80 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +24.5° perc. +24.8° 0.16 mm 7.8 ONO max 12.9 Maestrale 71 % 1010 hPa 10 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 27 % 7 ONO max 11.3 Maestrale 60 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 33 % 10 ONO max 12 Maestrale 60 % 1010 hPa 16 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° prob. 40 % 7.5 NO max 8.6 Maestrale 65 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° prob. 10 % 6.7 NNO max 9.6 Maestrale 75 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +23° prob. 10 % 7.3 NO max 11.1 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:06

