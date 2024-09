Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi giovedì 19 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Messina per Giovedì 19 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24,6°C, mentre la minima sarà di circa 21°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, Messina si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,1°C entro le ore 08:00. La brezza leggera, con velocità di circa 5 km/h, contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità si ridurrà, scendendo fino al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 59%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,6°C alle 15:00. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0.13 mm alle 15:00 e 0.17 mm alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

La sera si presenterà nuovamente con cieli coperti, mantenendo temperature intorno ai 21,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 5 km/h e 7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo il passaggio delle piogge di Giovedì, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Pertanto, si consiglia di approfittare delle ore di sole nella mattina e di prepararsi per eventuali piogge nel pomeriggio. La situazione meteo di Messina si stabilizzerà, offrendo opportunità per attività all’aperto nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 7 % 1.1 SE max 3.7 Scirocco 76 % 1013 hPa 7 poche nuvole +22.8° perc. +22.9° prob. 21 % 4.2 NO max 5 Maestrale 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° prob. 6 % 5.2 NNO max 7.3 Maestrale 58 % 1014 hPa 13 poche nuvole +24.4° perc. +24.4° prob. 26 % 7.1 NNO max 6.4 Maestrale 59 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.1° perc. +23.2° 0.17 mm 7.5 NNE max 8.7 Grecale 67 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° prob. 19 % 7 NNE max 10 Grecale 73 % 1014 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 20 % 6.4 N max 8.6 Tramontana 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:53

