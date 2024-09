Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi copriranno quasi completamente il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che rimarranno piacevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Messina avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, raggiungendo un picco di 20,4°C alle 03:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’82%.

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle 07:00 si noterà un aumento delle nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 24,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% intorno alle 10:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 26°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo un massimo di 25,3°C alle 13:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 6%. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 62% verso le 17:00.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 18:00, il cielo si schiarirà, tornando a un aspetto sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,3°C e la brezza continuerà a mantenere l’aria fresca. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, con valori che si stabilizzeranno attorno al 7%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata nuvolosa, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì, le temperature potrebbero continuare a mantenersi su valori simili, con un clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, in attesa di eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 3.3 E max 6.2 Levante 76 % 1017 hPa 5 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 5.7 S max 7.4 Ostro 65 % 1017 hPa 8 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 1.9 SSE max 5.7 Scirocco 54 % 1018 hPa 11 cielo coperto +25.9° perc. +26° Assenti 6.4 NNE max 6.2 Grecale 52 % 1018 hPa 14 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° prob. 6 % 7.2 NE max 7.8 Grecale 58 % 1017 hPa 17 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 3 % 7.2 NNE max 9.2 Grecale 62 % 1017 hPa 20 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 2.3 NNO max 4.2 Maestrale 61 % 1018 hPa 23 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 2.3 N max 4.9 Tramontana 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:45

