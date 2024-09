Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 22 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con sporadiche piogge che accompagneranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà su valori miti, oscillando tra i 20,4°C e i 24,7°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est, con velocità che varieranno tra 8,1 km/h e 15,6 km/h.

Nella notte, Messina sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevede un cielo coperto con piogge leggere che continueranno a manifestarsi, specialmente nelle prime ore. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 23,2°C intorno alle 08:00. L’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 15,2 km/h. L’umidità potrebbe scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una diminuzione della probabilità di pioggia. I venti si calmeranno, mantenendo una brezza leggera, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lunedì e Martedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.55 mm 7.3 S max 9.7 Ostro 81 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.11 mm 9.2 SSE max 12.2 Scirocco 80 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +23.2° perc. +23.4° 0.2 mm 12.9 S max 17.8 Ostro 70 % 1019 hPa 11 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 27 % 15.6 S max 17.9 Ostro 62 % 1018 hPa 14 cielo coperto +23.9° perc. +24° prob. 24 % 11.1 S max 14.3 Ostro 65 % 1017 hPa 17 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 20 % 11.1 S max 15.1 Ostro 75 % 1017 hPa 20 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 18 % 10.9 S max 15.2 Ostro 79 % 1017 hPa 23 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 10 % 8.5 S max 11.2 Ostro 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:50

