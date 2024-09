Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

StrettoWeb

Martedì 17 Settembre a Enna si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nelle ore del mattino. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C nella notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati provenienti da Sud Ovest accompagnerà le condizioni di umidità elevata, che si manterrà sopra il 70% per gran parte della giornata.

Nella notte, Enna sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si manterranno tra i 14°C e i 15,5°C. La velocità del vento varierà tra i 5,9 km/h e i 7,6 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature saliranno fino a 19,4°C entro le ore centrali della mattinata, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 30,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,82 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le raffiche di vento si faranno sentire, con intensità che potranno raggiungere i 40,4 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque alta, intorno al 59%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi sui 16°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma le probabilità di pioggia saranno minime. La velocità del vento si ridurrà, portando a una serata più tranquilla, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di Martedì 17 Settembre caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un pomeriggio nuvoloso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Enna

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 14 % 7.6 SO max 12.8 Libeccio 72 % 1010 hPa 5 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 24 % 7.3 SSO max 20.1 Libeccio 79 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.39 mm 20.5 SO max 31.1 Libeccio 73 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.44 mm 28.6 SO max 38.3 Libeccio 62 % 1011 hPa 14 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° prob. 44 % 29.1 SO max 38.8 Libeccio 51 % 1010 hPa 17 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 29 % 15.5 SO max 24.6 Libeccio 65 % 1011 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 3 % 4.9 SO max 5.6 Libeccio 77 % 1013 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 3 % 4 SSO max 4.5 Libeccio 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:03

