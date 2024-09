Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Enna per Giovedì 12 Settembre si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,6°C alle 07:00, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un progressivo aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 27°C nel pomeriggio. Le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 20,9 km/h nel pomeriggio, mantenendo una brezza vivace.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,3°C, con un clima ideale per attività all’aperto. La sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni si presenteranno favorevoli, con un clima stabile e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.6° perc. +17.6° Assenti 4.2 O max 4.9 Ponente 82 % 1011 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 4.6 ONO max 5.1 Maestrale 83 % 1012 hPa 8 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 7.4 NO max 9.6 Maestrale 58 % 1013 hPa 11 nubi sparse +25.9° perc. +25.3° Assenti 15.6 O max 20.4 Ponente 30 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27° perc. +26.3° Assenti 20.7 O max 25.2 Ponente 27 % 1011 hPa 17 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 14.3 O max 24.4 Ponente 44 % 1011 hPa 20 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 5.7 OSO max 7.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 7.5 OSO max 8.5 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.